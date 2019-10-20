Son Dakika Haberleri: Başkan Sertaslan; "Belediyenin her çalışmasında muhtarlarla istişare halinde olacağız"
Son Dakika Güncel Başkan Sertaslan; 'Belediyenin her çalışmasında muhtarlarla istişare halinde olacağız'

Başkan Sertaslan; "Belediyenin her çalışmasında muhtarlarla istişare halinde olacağız"

55 dakika önce

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, belediyenin her çalışmasında muhtarlarla istişare halinde olacaklarını söyledi.

Başkan Sertaslan;

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, belediyenin her çalışmasında muhtarlarla istişare halinde olacaklarını söyledi.


Muhtarlar günü dolayısıyla Gemlik'te görev yapan muhtarlarla bir araya gelen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, muhtarlarla belediye arasındaki ilişkilerin bir günlük olarak görülmemesi gerektiğini ve muhtarlarla her daim iş birliği içerisinde yönetim anlayışı sergilediklerini söyledi. 2019 yılının bütçesini ilk mecliste oylayacaklarının da altını çizen Sertaslan, seçim zamanı 62 tane proje önerilerinin olduğunu ve bunları vatandaşa 'bunu yapsak memnun olur musun' diye sorduklarını belirtti. Gemlik Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğe yönelik önemli adımlar atacaklarının da altını çizen Sertaslan, "Halk market yılbaşından sonra tam manasıyla hizmete girecek. Sosyal belediyeciliğin diğer adımı olan engelsiz taksimiz ise satın alma sürecine kadar geldi. Engelli vatandaşımız belediyemizi arayacak ve istediği yere tekerlekli sandalyesiyle beraber ulaşımını sağlayacak. Halk markette ise ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, hasta bezi, makarna ve temizlik malzemelerine kadar birçok ihtiyacını buradan temin edebilecekler" diye konuştu.


Muhtarları yerel yönetimlerin bir parçası olarak gördüklerini ifade eden Başkan Sertaslan, "Belediyenin her çalışmasında muhtarlarla istişare halinde olacağız. Gemlik'in pek çok güçlü yanı var. En güçlü yanlarından birisi de muhtarlar. Muhtarların mahallelerine hakim ve her türlü konuyu bilen, her konuda fikir üretme ve sorun çözmeye yönelik fikir verme yeteneği olan insanlar" diye konuştu. - BURSA

Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 01:35 Kaynak: İHA
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