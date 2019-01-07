Başkan Sözen Sarılar Pazarını Gezdi
2 saat önce
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Sarılar pazarını gezdi, esnaf ve vatandaşlarla görüştü.
Manavgat
Belediye Başkanı Şükrü Sözen
, Sarılar
pazarını gezdi, esnaf ve vatandaşlarla görüştü.
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kent merkezi ve kırsal mahallelerde başlattığı halk buluşmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ziyaretler kapsamında Sözen, Sarılar Mahallesi'nde kurulan pazarda esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Sözen'e Cumhuriyet Halk Partisi
Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar, Seçim Komitesi üyeleri ve kadınlar eşlik etti.
Pazar yerinde Sözen, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti. 220 Pazar esnafının bulunduğu ve otoparkı, çevre düzenlemesi, kullanışlı alanlarıyla oldukça beğeni toplayan Pazar yerinde vatandaşlar, Başkan Sözen'e ekonomik zorluklar içinde alışveriş yapabildiklerini dile getirdi. Pazar yeri esnafının isteklerini de anında yerine getiren Başkan Sözen, çocuklar, kadınlar ve mahallenin büyükleriyle de hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:25 Kaynak: İHA
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