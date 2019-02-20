Son Dakika Haberleri: Başkan Toçoğlu: "Milli Yüzücümüzle Gurur Duyduk"

Başkan Toçoğlu: "Milli Yüzücümüzle Gurur Duyduk"

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Milli yüzücü Batuhan Ecrin Pınar ile buluştu.

Başkan Toçoğlu:
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Milli yüzücü Batuhan Ecrin Pınar ile buluştu.

Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) gerçekleştirilen ziyarette Başkan Toçoğlu'nun yanı sıra Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, Antrenör Sinan Ölüş, Milli Yüzücü Batuhan Ecrin Pınar ve Murat Uslu yer aldı. Başkan Toçoğlu, Gebze'de Türkiye Büyükler Açıksu Rekoru elde eden Pınar'ı tebrik ederek hediye takdim etti. Başkan Toçoğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sporu önceledik. Sporcularımıza destek sunduk. İlçelerimize gençlerin rahatlıkla spor yapabileceği spor tesisleri inşa ettik. Şehrimizde yetişen sporcularımızın milli formayla ülkemizi temsil ediyor olmasından büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Sakarya'nın sporcu şehri olmaya devam edeceğini belirten Toçoğlu, "Milli yüzücü Batuhan Ecrin Pınar Gebze'de Türkiye Büyükler Açıksu rekoru kırarak Sakaryamıza başarıyla döndü. Kendisini tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz. Henüz 15 yaşında olan Ecrin kardeşimizin diğer sporcu arkadaşlarımıza da güzel bir örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. İnşallah Sakarya sporcu şehri olmaya davam edecek" diye konuştu. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:49 Kaynak: İHA

Pınar, Zeki Toçoğlu, Güncel
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