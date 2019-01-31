Başkan Toçoğlu'ndan Bisiklet Kahvesi'ne Ziyaret

Sakarya
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu
, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde bulunan sosyal tesisi ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar'la yeni açılan sosyal tesisi gezen Toçoğlu, yetkililere "hayırlı olsun" dileklerini iletti.
Toçoğlu, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin bölgenin yeni gözdesi olacağını belirterek, "2020 yılında bisiklet sporunun en büyük organizasyonlarından olan Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağımız proje Türkiye
'ye örnek oldu. Çok şükür çalışmamız hem bölge vatandaşlarımız hem bisiklet camiası tarafından beğeni kazandı. Projemizin içerisinde de Bisiklet Kahvesi isimli yeni mekan hizmete başladı. Hayırlı olmasını diliyor, bereketli ve bol kazanç temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Sakarya'nın bisiklette marka şehir olması için önemli adımlar attıklarını ifade eden Toçoğlu, şehirdeki bisiklet kullanımını arttırmak için bisiklet yolu ağını arttırdıklarını kaydetti.
Toçoğlu, 100 yeni akıllı bisikleti vatandaşların hizmetine sunacaklarını belirterek, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden Sapanca
Gölü'ne kadar uzanacak yeni bisiklet yollarının ilk etap çalışmalarına başladıklarını bildirdi.