Başkan Togar'dan 'stadyum' müjdesi - Son Dakika

Başkan Togar'dan 'stadyum' müjdesi

06.11.2020 16:26
Başkan Togar'dan 'stadyum' müjdesi, System.String[]

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Ankara'daki ziyaretlerinin ardından stadyum müjdesi verdi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Ankara'daki ziyaretlerinin ardından stadyum müjdesi verdi.

Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ile birlikte başkentteki temasları kapsamında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret eden Başkan Togar, stadyum projesinin sözünü aldıklarının müjdesini paylaştı.

Togar Ankara'dan müjdeli haberle geri döndü

Başkentteki ziyaretlerinin ardından müjdeli haberi paylaşan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Samsun Milletvekilimiz Fuat Köktaş ile birlikte başkentteki temaslarımız kapsamında Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret ederek ilçemize kazandıracağız stadyum projemizin sözünü aldık. Ardından Gençlik ve Spor İl Müdürümüz İsmail Hakkı Kasapoğlu'nu ziyaret ederek ilçemizde sportif faaliyetler yürüten gençlerimiz için yapmayı planladığımız stadyum projemizin detaylarını paylaştık" dedi.

İlçenin artık bir stadyumu olacak

Stadyum projesinin detaylarını anlatan Başkan Togar, "İlçemizde amatör ve profesyonel olarak futbol başta olmak üzere çeşitli spor dalları ile ilgilenen başta gençlerimiz olmaz üzere tüm sporcularımızın ihtiyacı olan stadyumu yakında hizmete sunacağız. Bakanımıza detayları ile birlikte projemizi sunduk. Projenin hayata geçirilebilmesi noktasında her türlü desteğin sağlanacağı sözünü aldık. En kısa zamanda stadyumumun inşaatına başlayarak hizmete sunacağız. Artık ilçemize ait bir stadyumumuz olacak ve futbol müsabakaları kendi sahamızda seyircilerin desteği ile oynanacak" diye konuştu.

Togar'dan teşekkür

Togar açıklamasını, "Stadyum projemizin hayata geçirilmesi noktasında gerekli talimatları veren ve her türlü desteği sağlayan başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve bizleri her projemizde yalnız bırakmayan her zaman destekleri ile bizlere güç veren Samsun Milletvekilimiz Fuat Köktaş'a ilçem ve şahsım adına teşekkür ederim" şeklinde tamamladı. - SAMSUN

Başkan Togar'dan 'stadyum' müjdesi
Başkan Togar'dan 'stadyum' müjdesi
Başkan Togar'dan 'stadyum' müjdesi
Başkan Togar'dan 'stadyum' müjdesi
Başkan Togar'dan 'stadyum' müjdesi

Hasan Togar, Tekkeköy, Samsun, Ankara, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Togar'dan 'stadyum' müjdesi - Son Dakika Spor


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