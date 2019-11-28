Son Dakika Haberleri: Başkan Tuncel ziyaretlerini Sarıkemer ve Serçin ile sürdürdü
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Başkan Tuncel ziyaretlerini Sarıkemer ve Serçin ile sürdürdü

6 saat önce

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Başkan Tuncel ziyaretlerini Sarıkemer ve Serçin ile sürdürdü, System.String[]

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, mahalle ziyaretlerine devam ediyor.


Sarıkemer ve Serçin Mahallelerini ziyaret eden Başkan Tuncel, muhtarlar ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Sorun ve talepleri dinleyen Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, sorunları yine yerinde inceleyerek tespit etti.


Söke Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çıtak'ın da eşlik ettiği Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel ilk olarak Sarıkemer Mahallesi'ni ziyaret etti. Burada muhtar Mehmet Dalma ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.


Daha sonra Başkan Tuncel Serçin Mahallesi'ne geçti. Serçin Mahallesi'nde muhtar Mustafa Çay ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Tuncel, mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi. - AYDIN

Sarıkemer, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:51 Kaynak: İHA
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