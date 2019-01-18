Son Dakika Haberleri: Başkan Türel Lise Öğrencileriyle Land Of Legend'sta

Başkan Türel Lise Öğrencileriyle Land Of Legend'sta

1 saat önce

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, lise öğrencileri ile birlikte Land Of Legends'te eğlenceli saatler geçirdi.

Başkan Türel Lise Öğrencileriyle Land Of Legend'sta, System.String[]
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, lise öğrencileri ile birlikte Land Of Legends'te eğlenceli saatler geçirdi. Türel, öğrencilere hayatı doğru planlamaları tavsiyesinde bulundu.

Başkan Menderes Türel, lise son sınıfta eğitim gören öğrencilerin üniversite sınav stresini bir nebze azaltmak adına sosyal aktiviteler düzenliyor. Türel, akvaryum gezisi, yunus gösterisi, tiyatro gösterileri ve Land Of Legend's gezileri ile öğrencilere motivasyon sağlıyor. Öğrencilerle birlikte Land Of Legend's gezisine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, gençlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Sizlerin başarısı için çalışıyoruz

Öğrencilerle öz çekim yapan Başkan Türel, gençlerin yerinde olmayı istediğini belirterek," Neden diye soracaksınız. Bende öğrenciyken keşke böyle belediye başkanları olsaydı da bizi böyle güzel programlara götürseydi. Bizler sizlerin başarısı için çalışıyoruz. Çünkü hayatta her şey ders çalışmak ve eğlenmek değil. Hayatı doğru planlarsanız yapabilirsiniz. Derslerimize de iyi çalışacağız sosyal hayattan da kültürel, sanatsal etkinliklerden ve spordan da ayrı durmayacağız" dedi.

Moral ve motivasyon önemli

Land of Legend's da gençlerin güzel bir gün geçirmesini sağlayan Başkan Türel, "Size çok güzel bir gün yaşatmaya çalışacağız. Bu güzel moral ve motivasyonlarla derslerimize iyi çalışacağız. Lise talebelerimiz var onlar üniversite çok güzel yerlerde olacaklar. Üniversiteli kardeşlerimizde finallerini en başarılı şekilde tamamlayacaklar. Hepinize iyi eğlenceler başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. Lise öğrencileri de Başkan Menderes Türel'e muhteşem bir gün geçirmelerine vesile olduğu için teşekkür etti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:11 Kaynak: İHA

Menderes Türel, Güncel
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