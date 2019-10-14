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Başkan Ulutaş, esnafla kahvaltıda buluştu

21 dakika önce

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda esnaflarla kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Ulutaş, esnafla kahvaltıda buluştu, System.String[]

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda esnaflarla kahvaltıda bir araya geldi.


Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş esnaflara yaptığı konuşmada, Kaş'ı etkin kullanabilmenin önemini vurgulayarak, verimli ve görsel olarak da seviyeyi yükseltmek gerektiğini söyledi.


15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın Kaş'ın önemli yerlerinden biri olduğunu belirten Başkan Ulutaş, "Yeni bir meydan planlamasıyla güzel bir çalışma yapmak istiyoruz. Cumhuriyet Meydanı gibi bu meydan da işlevsel olsun. En doğru ve en güzel projeyi bu meydanda uygulamak istiyoruz." dedi.


Kaş Belediyesinin alanda yapacağı yatırımla ilgili olarak meydan esnafının da fikir ve görüşlerini alan Başkan Ulutaş, "Burası da Kaş'ın bir vitrini. Güzel bir görüntü sağlamak, bu alanı verimli ve etkin şekilde kullanmak önemli. Yarının Kaş'ı için en iyi şekilde hepimiz katkı sunmalıyız." diye konuştu. - ANTALYA

15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Mutlu Ulutaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:53 Kaynak: İHA
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