Son Dakika Haberleri: Başkan Uyan'dan Yeni Yıl Mesajı

Başkan Uyan'dan Yeni Yıl Mesajı

1 saat önce

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Uyan'dan Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Uyan mesajında, yeni yılın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diledi.

2019 yılında da belediye olarak en iyi hizmeti vermek için gayret göstereceklerini aktaran Uyan, şu ifadeleri kullandı:

"Başarılı çalışmalarımızla bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2018 yılında olduğu gibi 2019 yılında da belediyemizin hizmet ve projeleri devam edecektir. İlçemizde sevgi ve hoşgörü duygularını arttırarak huzur ve güvenin sağlandığı, hayallerin ve umutların gerçeğe dönüştüğü bir yılı geride bırakmanın mutluluğunu yaşarken, halkımız ile her zaman birlikte olduk.

Bu duygu ve düşüncelerle karşıladığımız 2019 yılının sevincini tüm vatandaşlarımızla gönülden paylaşıyor, yeni yılın ilçemize, ülkemize ve tüm insanlık alemine huzur, mutluluk ve barış getirmesini temenni ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:41 Kaynak: AA

İbrahim Uyan, Marmaraereğlisi, Huzur, Güncel
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