Başkan Uysal'la parkta ders yaptılar

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, dersi sınıflardan parka taşıyan Hanım Ömer Çağıran İlkokulu öğrencileriyle birlikte Cumhuriyet Parkı'na çiçek dikti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, dersi sınıflardan parka taşıyan Hanım Ömer Çağıran İlkokulu öğrencileriyle birlikte Cumhuriyet Parkı'na çiçek dikti.



Muratpaşa'nın Yeşilbahçe Mahallesi'nde bulunan Hanım Ömer Çağıran İlkokulu öğrencileri Uluslararası İşadamları Derneği'nin de destekleriyle 'İnsan ve Çevre' temalı bir etkinlik için dersi sınıflardan çıkarıp parka taşıdı. Muratpaşa Belediyesi'nin Cumhuriyet Parkı'nda bir araya gelen öğrenciler, Başkan Uysal'la birlikte parka mevsimlik çiçek fideleri dikti.



Başkan Uysal, henüz 23 Mayıs'ta açık havada oynamak, öğrenmek için yapılan ve aynı zamanda küresel bir kampanya olan Okul Dışarda Günü'nü kutladıklarını hatırlattı. Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak benzer bir modeli Teneffüs Park'ta uyguladıklarını söyledi. Teneffüs Park'ın tüm hafta boyunca sınıflarda kendi enerjileriyle boğuşulan çocuklara nefes aldırmak amacı taşıdığının altını çizen Başkan Uysal, "Teneffüs Park, çocuklarımızın eğleneceği, iyi vakit geçireceği, liderlik vasıflarının geliştireceği, ekip çalışmalarına yatkın hale geleceği, sadece şarkı dinlemek değil şarkı söylemeyi de öğreneceği bir yer" diye konuştu. Başkan Uysal, etkinliğin sonunda çocuklara Teneffüs Park bileti hediye etti.



Başkan Uysal, ayrıca, Muratpaşa Belediyesi fuayesinde Vali Hüsnü Tuğlu Ortaokulu'nun 'Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım' sergisinin de açılışının gerçekleştirdi. Öğrencilerin yıl boyunca üzerine çalıştığı projelerinin yer aldığı sergiyi gezen Başkan Uysal, çocukları ve öğretmenlerini tebrik etti. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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