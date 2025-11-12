Başkan Vekili Çiçek, Çocukları Sinemaya Götürdü

(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, kendisini arayarak sinemaya gitmek istediklerini belirten çocukları geri çevirmedi. Etkinlik kapsamında 22 mahalleden çocuklar, özel bir sinema salonunda bir araya geldi.

Başkan Vekili Çiçek, kendisini arayarak sinemaya gitme talebinde bulunan çocukları kırmadı. Etkinlik sabahı çocuklarla buluşan Çiçek, minik sinemaseverleri bizzat alarak belediye servis aracıyla sinema salonuna götürdü. Gün boyunca çocuklarla sohbet eden, yolculuk sırasında onların heyecanına ortak olan Çiçek, film gösterimi öncesinde de çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çiçek, "Bugün onların mutluluğu için buradayız. 'Başkanım, sinemaya gitmek istiyoruz' diyen miniklerimizin bu masum isteğini geri çeviremezdik. Kırsal mahallelerimizde yaşayan çocuklarımızın da dahil olduğu böyle güzel bir etkinlikle, hep birlikte güzel bir gün geçirdik" dedi.

Çocukların sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturulmasının önemine değinen Çiçek, Manavgat Belediyesi'nin bu yöndeki çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Çiçek, "Bugün hep birlikte çok gülüp eğlendik. Çocuklarımızın hayatlarına kültür ve sanatla dokunmak geleceğimize yapılan en büyük yatırım. Fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.