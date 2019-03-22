Son Dakika Haberleri: Başkan Vergili, MHP Safranbolu Adayı İçin Destek İstedi

Başkan Vergili, MHP Safranbolu Adayı İçin Destek İstedi

21 dakika önce

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu ilçesinde esnafları ziyaret ederek, Milliyetçi Hareket Partisi Safranbolu Belediye Başkan Adayı Fatma Danışman'a destek istedi.

Başkan Vergili, MHP Safranbolu Adayı İçin Destek İstedi, System.String[]
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu ilçesinde esnafları ziyaret ederek, Milliyetçi Hareket Partisi Safranbolu Belediye Başkan Adayı Fatma Danışman'a destek istedi.

Safranbolu'daki esnaflar ise, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi Safranbolu Belediye Başkan Adayı Fatma Danışman'a yaptıkları ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:00 Kaynak: İHA

Rafet Vergili, Fatma Danışman, Karabük, Safranbolu, Politika
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