Başkan Vergili, MHP Safranbolu Adayı İçin Destek İstedi
21 dakika önce
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu ilçesinde esnafları ziyaret ederek, Milliyetçi Hareket Partisi Safranbolu Belediye Başkan Adayı Fatma Danışman'a destek istedi.
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu ilçesinde esnafları ziyaret ederek, Milliyetçi Hareket Partisi Safranbolu Belediye Başkan Adayı Fatma Danışman'a destek istedi.
Safranbolu'daki esnaflar ise, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi Safranbolu Belediye Başkan Adayı Fatma Danışman'a yaptıkları ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:00 Kaynak: İHA
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