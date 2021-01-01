Başkan Yalçın: "Geride kalan bir yıl, muhasebe yapmak için iyi bir fırsat" - Son Dakika

Başkan Yalçın: "Geride kalan bir yıl, muhasebe yapmak için iyi bir fırsat"

01.01.2021 00:12
Başkan Yalçın:

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, geride kalan bir yılın yaşam muhasebesi yapmak için iyi bir fırsat sunduğunu söyledi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, geride kalan bir yılın yaşam muhasebesi yapmak için iyi bir fırsat sunduğunu söyledi.

Yeni yıl mesajı yayımlayan Başkan Yalçın, insanın kendisini muhasebeye çekmesinin önemine değinerek, "Yeni bir yıla giriyoruz, Allah herkese mutlu, sağlıklı günler nasip etsin. Senenin sonunda maliyeciler oturur bir mizan çıkarırlar. Biz de insanlar olarak bir mizan çıkaralım. Yani bir yıl boyunca biz neler yaptık ya da neler yapamadık? Bunları bir değerlendirmeye alalım" ifadelerini kullandı.

Mesajında insani değerlere vurgu yapan Başkan Yalçın, herkesin kendisin bir not vermesi gerektiğinin altını çizerek, "İnsan olarak eksiklerimizi ne kadar zenginleştirdik? Doğayla ne kadar barışık yaşadık? Ne kadar iyilik yaptık, ne kadar kitap okuduk? Yardıma muhtaç olan insanlara ne kadar kol kanat gerebildik. İnsanları ne kadar sevdik? Bütün bu insani değerleri biraz daha öne çıkaracak birtakım güzelliklere kendimizi kavuşturduk mu? Sevgiyle donanın, dostlukla ve aşkla donanın. Bu davranışları kendimize ne kadar kazandırdık? Ne kadar teşekkür etmeyi arttırdık, ne kadar rica etmeyi, özür dilemeyi başarabildik? Kaç tane hayvana hayvansever olarak yardımda bulunduk? Ben bunları kendi defterime yazdım. Kendime not veriyorum. Bence de herkes kendine bir not vermeli" değerlendirmesinde bulundu.

2021 yılı için bir program yapma önerisinde bulunan Başkan Yalçın, mesajını şu şekilde tamamladı:

"Önümüzdeki yıl için çok güzel programlar çıkartalım. Davranış güzellikleri, ibadet güzellikleri için programlar yapalım. Sporumuza, sağlığımıza ve yediklerimize dikkat edelim. İsraf konusunda çok dikkatli davranalım. Evdeki fazla ışıklarımızı bile kapatalım. En önemlisi de bu davranışlarımızı çocuklarımıza benimsetelim. Biz ailede büyükler olarak rol modeliz. Onlara güzel örnek olalım. Herkese sağlık ve huzur dolu bir yıl diliyorum." - KAYSERİ

Başkan Yalçın: Geride kalan bir yıl, muhasebe yapmak için iyi bir fırsat

Mustafa Yalçın, Yeni Yıl, Mevla, Talas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Yalçın: 'Geride kalan bir yıl, muhasebe yapmak için iyi bir fırsat' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonucu gözünden yaralandı Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi Suriye'de yolcu otobüsüne yapılan saldırıyı kanlı terör örgütü DEAŞ üstlendi Dünyayı tedirgin eden haber! İsrail'de aşı olan 428 kişi koronavirüse yakalandı Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı
Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yılbaşı özel yayınına dansöz çıkardı Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yılbaşı özel yayınına dansöz çıkardı         
23:33
Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti 0 ve 5 rakamlarına isabet etti Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti 0 ve 5 rakamlarına isabet etti         
23:00
Yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Ebru Gündeş hayranı çıktı Yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Ebru Gündeş hayranı çıktı         
22:33
Meteoroloji'den yeni yılın ilk günü için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den yeni yılın ilk günü için sağanak yağış uyarısı         
21:19
DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Canpolat istifa etti DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Canpolat istifa etti         
20:59
Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti         
18:06
Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu         
17:22
Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti         
15:29
"Durumum yok" diyerek yardım istedi, gelen paralarla içki sofrası kurup dans etti         
15:07
Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı         
14:16
Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok         
13:02
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak         
12:43
Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi         
12:23
3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu 3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu         
11:36
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2021 00:22:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Yalçın: "Geride kalan bir yıl, muhasebe yapmak için iyi bir fırsat" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei