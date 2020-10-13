Başkan Yalçınkaya'dan kelebek hastası Abdullatif'e ziyaret - Son Dakika

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, tedavisi bulunmayan ve halk arasında "kelebek hastalığı" olarak bilinen "epidermolizis bülloza" ile dünyaya gelen 3 yaşındaki Suriyeli Abdullatif'i evinde ziyaret ederek aileye destek verdi.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Akçakale'ye sığınan Abav ailesinin 6 çocuğundan en küçüğü 3 yaşındaki Abdullatif Abav'a halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinen ve nadir görülen "epidermolizisbülloza" teşhisi kondu.

Minik Abdullatif, yaklaşık 10 ay hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Baba İbrahim el Abav mevsimlik işçi olarak çalıştığını ve maddi imkansızlıklar dolayısıyla bebeğe yeterli bakım ve tedavi uygulayamadıklarını belirterek yardım çağrısı yaptı.

Bu çağrıya Belediye Başkanı Yalçınkaya da duyarsız kalmadı. Aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Yalçınkaya çeşitli hediyeler götürüp gıda yardımı yaptığı ailenin diğer ihtiyaçlarının da karşılanması yönünde yetkililere talimat verdi.

Yalçınkaya, ziyarette yaptığı açıklamada Abav ailesinin her zaman yanında olacaklarını belirterek, "3 yaşındaki çocuğumuzda kelebek hastalığı var. Vaziyeti de içler acısı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bu konuyla ilgili bir çalışma içerisinde. Biz de belediye olarak ailenin, hastanın yanındayız. Elimizden ne gelirse, ne gerekirse bütün yardım ve gayretimizle ortaya koyacağız. Allah'tan şifa ve bir an önce ayağa kalkmasını diliyoruz. Ailesine ve çocuğa geçmiş olsun dileklerinde bulunuyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun. " dedi.

Baba İbrahim El Abav da destekte bulunan herkese teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Öncelikle Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, kaymakama ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerine teşekkür ederim. Onlar sesimin duyulmasında bizlere yardımcı oldular. Bana gerekli yardımlar yapılıyor. Yardımlarda emeği geçen herkese teşekkür ederim."