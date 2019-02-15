Başkan Yaman, Bölge Müdürü Çolak'la Bir Araya Geldi
48 dakika önce
Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürü Turgay Çolak'la bir araya geldi.
Bilecik
'in Bayırköy
Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bursa
Karayolları 14. Bölge Müdürü Turgay Çolak
'la bir araya geldi.
Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürü Turgay Çolak'ın makamında bir araya gelen Belediye Başkanı Mustafa Yaman, beldedeki sorumluluk alanları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaret sonrası kısa bir açıklamada bulunan Yaman, "Karayolları 14. Bölge Müdürümüz Turgay Çolak kardeşimizi makamında ziyaret ettik. Beldemizde sorumluluk alanlarındaki konular hakkında görüş alışverişinde bulunduğumuz müdürümüze ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Daha iyi bir gelecek için durmadan çalışıyoruz" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:06 Kaynak: İHA
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