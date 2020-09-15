Başkan Yanmaz klasik motosiklet tutkunlarıyla - Son Dakika

Başkan Yanmaz klasik motosiklet tutkunlarıyla

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz klasik motosiklet tutkunu iş adamları ile bir araya geldi.

Başkan Yanmaz klasik motosiklet tutkunlarıyla, System.String[]

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz klasik motosiklet tutkunu iş adamları ile bir araya geldi.

Klasik motosiklet tutkunu 10 kişilik iş adamı grubu, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ı ziyaret etti. Başkan Yanmaz ile Pusula Katamaran gezi teknesinde bir araya gelen klasik motosiklet tutkunları, Akçakoca'nın çok güzel bir sahil kenti olduğunu dile getirerek, karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. Birbirinden renkli klasik motosikletler ile Akçakoca sokaklarında turlayan motosiklet tutkunları, Akçakoca'dan memnun kaldıklarını ve ilerleyen dönemlerde daha kalabalık motosiklet grubuyla Akçakoca'ya gelmek istediklerini dile getirdiler.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, klasik motosiklet tutkunu iş adamlarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek Motosiklet tutkunları ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - DÜZCE

Mehmet Okan Yanmaz, Motosiklet, İş Adamı, Akçakoca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 15:43 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Yanmaz klasik motosiklet tutkunlarıyla - Son Dakika

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