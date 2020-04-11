Başkan yardımcılarından polislere tatlı ikramı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkan Yardımcıları Hüdaver Gösterişli ve Dr. Cengiz Tuncer, "Polis Haftası" münasebetiyle görevi başındaki emniyet mensubu çalışanlarını ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu.



Korona Virüs tedbirleri kapsamında 10 Nisan Polis günü kutlamaları iptal edilmişti. Polis haftasının kutlanması için çeşitli aktiviteler yapılırken, Düzce Belediye Başkan Yardımcıları da polislerin gününü tatlı ile kutladı. Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Cengiz Tuncer, polis noktalarında denetlemelerde bulunan polis memurlarına tatlı ikram ederken, diğer Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli'de il merkezinde önlemler alan polis memurlarına tatlı ikram etti. - DÜZCE