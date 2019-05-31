Başkan Yaşar' dan Kadir Gecesi mesajı
32 dakika önce
Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Kadir Gecesi münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı.
Çat
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:28 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Melik Yaşar
, Kadir Gecesi
münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı.
Başkan Melik Yaşar, mesajında şu görüşlere yer verdi:
"Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indirildiği gün olan ve bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi'ne kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz.Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayında oruç tutarak, zekat vererek, Kur'an okuyarak, teravih namazlarını hep birlikte büyük bir coşkuyla eda ederek Kadir Gecesi'ne ulaştık. Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı mübarek gün ve geceler, günahlarımızın affı için çok ciddi fırsatlardır. Kalplerin arınması, gönüllerin aydınlanması ve huzurumuzun artması açısından Kadir Gecesi'ni en güzel şekilde değerlendirirken ülkemizdeki terörün bitmesi için; Dünyanın farklı coğrafyalarında zulüm altındaki Müslüman kardeşlerimizin feraha erişmesi için dua etmeyi unutmayalım. Ellerin semaya açıldığı, gözlerin dualarla yaşardığı, kalplerin okşandığı bu faziletli gecede, İslam dünyasında ve tüm dünyada yaşanan acıların son bulmasını, huzur ve mutluluğun artmasını temenni ediyorum.Bu duygu ve düşüncelerle başta Çatlı hemşehrilerim olmak üzere cümle İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor; bu gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." - ERZURUM
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