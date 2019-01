Başkan Yavaş "Gönüllere Dokunuyoruz"

Göreve geldiğinden bugüne kadar sosyal belediyecilik anlayışı ile belediye hizmetlerini her köşeye ulaştıran başkan Yavaş sosyal doku projesi ile Sındırgı'daki her hanenin kapısını çalıyor. Vatandaşların istek ve taleplerinin toplandığı, kişisel verilerin, ilçe genelindeki portföyün çıkarıldığı proje ile Sındırgı'daki her vatandaşın eşit ve öncelikli isteklerine göre hizmet alması hedefleniyor. Vatandaşlar da projeden memnun durumda.

Biz Bir Aileyiz ve ailemizin en ücra köşesindeki ferdine belediye elinin ulaşması için çalışmalarını sürdüren Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş " Bizim sevdamızda, önceliğimizde Sındırgı. Sındırgı bizim ailemiz. Ailemizin her ferdini seviyoruz. Bugüne kadar ilçemizde fiziki birçok yetersizliği ortadan kaldırdık. Beş yılda, yıllardır yapılamayan hizmetlerimizi yaptık. Sosyal projelerimizle vatandaş odaklı hizmeti ilke edindik. Fiziki hizmetlerimizde, ev temizliği, hasta ve yaşlı bakımı, sosyal yardımlar gibi sosyal projelerimizde vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projelere önem verdik. Doğumdan ölüme kadar vatandaşlarımızın yanında olmaya özen gösterdik. Makam kapılarımız vatandaşlarımıza her zaman açık kaldı. Binlerce vatandaşımızla çay sohbetinde buluştuk, dertleriyle dertlendik, talep ve önerileri ile çalışmalarımıza yön verdik. Artık büyük sorunlar bitti. Şimdi ilçemizi el ele güzelleştirme zamanı. Hizmetlerde makyaj zamanı, vatandaşlarımızın cebine ekonomik kazanca dönüştürme zamanı. Çıraklık, kalfalık dönemini geçtik. Ustalık dönemine başlıyoruz. Bunun içinde dedik ki ilçemizin genel sorunlarını çözdük. Ulaşımdan, alt yapıya, gençlik ve sosyal projelere kadar birçok dev projeyi gerçekleştirdik. Şimdi bir kez daha aile bireylerimize soruyoruz. Eksiklerimiz, yapılması gerekenler neler? Vatandaşlarımızın talepleri neler? Sosyal ve ekonomik durumları nasıl? Bunun için ne tür projeler geliştirebiliriz? Sosyal Doku ekibimiz aylardır sahada, kapı kapı dolaşıyor. Bizler de her fırsatta onlara eşlik ediyoruz.Kısacası belediyeyi ayaklarına götürüyoruz. Aile fertlerimiz ne derse ona göre kendimize ve projelerimize yön veriyoruz. Sındırgı hepimizin. Biz Birlikte Kocaman Bir Aileyiz. Ailemizin bütün fertleri mutlu oluncaya kadar, bu şehri büyütmeye, geliştirmeye el ele devam edeceğiz. "dedi.