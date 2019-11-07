Son Dakika Haberleri: Başkan Yıldırım, Mevlid Kandilini kutladı
Son Dakika Güncel Başkan Yıldırım, Mevlid Kandilini kutladı

Başkan Yıldırım, Mevlid Kandilini kutladı

6 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, mevlid kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladıBaşkan Yıldırım mesajında, "Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz.

Başkan Yıldırım, Mevlid Kandilini kutladı, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, mevlid kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı


Başkan Yıldırım mesajında, "Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya teşrif ettiği gece olan Mevlid Kandilini idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Peygamber Efendimizin doğduğu gün olan Mevlid Kandili, kutlu bir olaydır. Sevgi ve imanı toplumsal barışın temel taşı yapan peygamber efendimiz, insanı insan yapan bütün güzelliklerin, ahlaki erdemlerin odaklandığı bir şahsiyettir. O'nun hayatında bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatacak güçlü bir ışık, güzel bir örnek vardır. Yeryüzünde önemli gelişmelere sebep olan bu kutlu doğum, sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)'in getirmiş olduğu ilahi mesajı anlamak, ortaya koymuş olduğu eşsiz ahlakını özümsemek, ona duyulan sevgiyi gönüllerden sözlere ve yeni nesillere aktarmak düşüncesiyle asırlardır, aziz milletimiz ve tüm İslam alemi tarafından Mevlid Kandili olarak kutlanmaktadır. Bu vesile ile Gölbaşılı hemşehrilerimin kandilini tebrik ediyor, ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlı gelişmelere vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ADIYAMAN

İskender Yıldırım, Mevlid Kandili, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:16 Kaynak: İHA
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