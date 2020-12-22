Başkan Yılmaz'dan Başarır'ın iddialarına sert yanıt - Son Dakika

Başkan Yılmaz'dan Başarır'ın iddialarına sert yanıt

22.12.2020 10:42
Başkan Yılmaz'dan Başarır'ın iddialarına sert yanıt, System.String[]

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, TBMM'de gündeme getirdiği 'Sayıştay raporu'na dair iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek, "Amaç tamamen rövanş almadır, maksatlıdır, siyasidir" dedi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, TBMM'de gündeme getirdiği 'Sayıştay raporu'na dair iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek, "Amaç tamamen rövanş almadır, maksatlıdır, siyasidir" dedi.

Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Başarır'ın, Sayıştay raporundan cımbızla alarak çarpıttığı ve belediyeye yönelttiği 2019 yılı 21/F pazarlık usulü ihaleler ile ilgili suçlamaların, Sayıştay raporunun 'denetimin görüşünü etkilemeyen tespit ve değerlendirmeler' kısmında yer aldığını hatırlattı.

Rutin denetimler sonucu tüm belediyelere yapılan ve tavsiye niteliği taşıyan usul eleştirileri kapsamında olan bu değerlendirmelerin, Ali Mahir Başarır tarafından çarpıtıldığını, her zamanki siyasi şovlarına malzeme yapılmak istendiğini kaydeden Yılmaz, "Belediyemizce yapılan tüm ihaleler saydamlık, rekabet, güvenilirlik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkesi kapsamında 4734 Sayılı Kanun ve eklerine uygun olarak yapılmaktadır.

Ali Mahir Başarır'ın iddialarının aksine, söz konusu pazarlık usulü ihaleye en az 3 firma davet edilmiştir. İlgili kanun en az 3 isteklinin davet edilmesini ve davet edilenlerden yalnızca bir kişinin teklif vermesi halinde bile ihalenin yapılabileceğini hükmetmektedir. Kendisi de avukat olan Başarır, bunu çok iyi bilmesine karşın konuyu siyasi propaganda haline getirmiştir. Bu usul, ihtiyaç duyulduğunda tüm belediyeler tarafından kullanılan hukuki bir yoldur. Hatta çok yakın zamanda Mersin'deki belediyeler tarafından da aynı usulle ihaleler yapıldığını biliyoruz" diye konuştu.

Hodri meydan

"Tüm belediyelerin 4734 Sayılı Kanunun 21. maddesi ile yaptıkları ihaleleri açıklasınlar" diyen Yılmaz, böylece Başarır'ın mesnetsiz, tabansız iddialarının bizzat kendi partisinin belediyeleri tarafından yalanlanmış olacağını savunan Yılmaz, şöyle devam etti; "Hatta bunu da beklemeden Google'a 'Mersin Büyükşehir pazarlık usulü' yazın, 'haberleri' seçin, bakın neler çıkıyor. EKAP kayıtlarına göre Mersin Büyükşehir Belediyesinde 2019-2020 yıllarında 20 ihale aynı usulle yapılmış, bunların 7'sinde bir adet teklif alınmış, diğer davetliler teklif vermemiştir. Küresel salgınla mücadele ettiğimiz, eşimizi, dostumuzu, yakınlarımızı kaybettiğimiz şu günlerde, millet canıyla uğraşırken böyle siyasi ve maksatlı açıklamalardan medet ummak hakikaten düşündürücüdür. Milletimizin bunlara tahammülü yoktur. Başarır, sansasyonel ve mesnetsiz hamlelerine bir yenisini eklemiştir. Kendisini 'umutsuzca' ciddiyete davet ediyorum." - MERSİN

Başkan Yılmaz'dan Başarır'ın iddialarına sert yanıt

Ali Mahir Başarır, Sayıştay, Toroslar, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Yılmaz'dan Başarır'ın iddialarına sert yanıt - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya: Yoğun bakımdaki hasta sayısı yüzde 25 azaldı Muharrem İnce partiyi kuramadan Kurucular Kurulu'nda derin çatlak! Erkin Şahinöz ekipten ayrıldı "Aşıyı buldum" dedikten sonra kaybolan Ercüment Ovalı korona mutasyona uğrayınca ortaya çıktı: Haftalar önce yazmıştım Asgari ücret zammı için komisyon üçüncü kez toplanıyor! İşte masadaki zam senaryoları Koronavirüsün mutasyona uğradığını duyan Ece Seçkin, tepki gösterdi Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısı CoronaVac'ın üçüncü aşama testleri tamamlandı: %50 etkinlik barajını geçti MasterChef Türkiye'de Serhat'ın anlattıkları Somer Sivrioğlu'nu duygulandırdı Mesajlaştığı için kız kardeşinin üstüne bıçakla yürüyen ağabey annesini öldürdü
Kevin-Prince Boateng ile eşi Melissa Satta boşandı Kevin-Prince Boateng ile eşi Melissa Satta boşandı         
10:54
Güne yükselişle başlayan dolar 7,67'den işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7,67'den işlem görüyor         
10:23
Sosyal medyada viral oldu! Balkonda Sosyal medyada viral oldu! Balkonda "Canım sıkılıyor" diye bağıran vatandaşa komşudan beklenmedik cevap         
10:03
40 metre takla atan araç Habur Çayına uçtu; bir aile yok oldu 40 metre takla atan araç Habur Çayına uçtu; bir aile yok oldu         
09:54
'Koronavirüs salgınında olmanız gereken ülkeler listesi'nde Türkiye 15 sıra geriledi 'Koronavirüs salgınında olmanız gereken ülkeler listesi'nde Türkiye 15 sıra geriledi         
09:42
13 kaburgası olan Norduz koyunu, sadece Van'da yetiştiriliyor 13 kaburgası olan Norduz koyunu, sadece Van'da yetiştiriliyor         
09:27
Elektrikte serbest tüketici limiti, 2021 için 1200 kilovatsaat olacak Elektrikte serbest tüketici limiti, 2021 için 1200 kilovatsaat olacak         
08:43
Uyuşturucu operasyonuna giden polis 30 metre derinliğinde tünel buldu Uyuşturucu operasyonuna giden polis 30 metre derinliğinde tünel buldu         
07:31
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili ezber bozan sözler Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili ezber bozan sözler         
22:39
'Adanalı' dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler yorum yağdırdı 'Adanalı' dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler yorum yağdırdı         
22:31
Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi         
22:06
Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili korkutan gelişme: Çocuklara bulaşma riski daha yüksek Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili korkutan gelişme: Çocuklara bulaşma riski daha yüksek         
21:47
Yasak Elma'dan kafa karıştıran fragman! Usta oyuncu diziye mi dönüyor? Yasak Elma'dan kafa karıştıran fragman! Usta oyuncu diziye mi dönüyor?         
20:23
Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi         
18:09
Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı         
17:34
Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok         
14:07
Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
14:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 11:10:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Yılmaz'dan Başarır'ın iddialarına sert yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei