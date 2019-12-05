Son Dakika Haberleri: Başkan Yılmaz: "Kesintisiz ulaşım için 7/24 çalışıyoruz"
Son Dakika Güncel Başkan Yılmaz: 'Kesintisiz ulaşım için 7/24 çalışıyoruz' - Son Dakika

Başkan Yılmaz: "Kesintisiz ulaşım için 7/24 çalışıyoruz"

6 saat önce

Toroslar Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol çalışmaları kapsamında merkez ve uzak mahallelerde kilit parke, asfalt bakım ve yol düzenlemeleri yaptı.

Başkan Yılmaz:

Toroslar Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol çalışmaları kapsamında merkez ve uzak mahallelerde kilit parke, asfalt bakım ve yol düzenlemeleri yaptı.


Toroslar Belediyesi, merkeze uzak mahallelerde de yol çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Aladağ Mahallesindeki yolları kilit parke taşı ile kaplarken, Arpaçsakarlar Mahallesinde yol düzenleme, Zeki Ayan Mahallesinde de asfalt bakım çalışması yaptı.


Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "İlçemizdeki ihtiyaç noktalarını tespit ederek fizibilite çalışmalarını tamamladık. Ekiplerimiz belli bir program dahilinde çalışıyor. Vatandaşlarımıza kesintisiz ulaşım hizmeti sunmak için yol yapım hizmetlerimizi yoğunlaştırdık. Alt yapı çalışmaları nedeniyle deforme olan yollarda iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Bunun yanında ilçemiz genelindeki mahallelerimizde ihtiyaç duyulan sokakların modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürüttüğümüz kilit parke yol yapım çalışmalarımız da aralıksız devam ediyor" dedi. - MERSİN

Fen İşleri Müdürlüğü, Arpaçsakarlar, Toroslar, Aladağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:28 Kaynak: İHA
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