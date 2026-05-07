Başkan Yılmaz’dan fırtına mağdurlarına 20 bin tl’lik destek müjdesi

07.05.2026 10:55
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçe genelinde süper hücre fırtınasından evi zarar gören vatandaşlara 20 bin TL’ye kadar nakdi destekte bulunacaklarını duyurdu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep’te etkili olan süper hücre fırtınasının ardından zarar gören vatandaşlara yönelik önemli bir destek paketini kamuoyuyla paylaştı. Fırtınanın hemen ardından belediye ekipleriyle birlikte sahaya indiklerini belirten Başkan Yılmaz, ilk andan itibaren kriz yönetimini etkin bir şekilde sürdürdüklerini ifade etti.

ZARAR GÖREN HANELERE 20 BİN TL’YE KADAR DESTEK

Yılmaz, fırtınanın yaşandığı ilk andan itibaren adeta seferberlik ilan ettiklerini belirterek, “Hemşehrilerimizin yaşadığı mağduriyeti en aza indirmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bu şehre bir söz vermiştik. Mutlu günde de kötü günde de hep birlikte olacağız demiştik. Şehitkamil Belediyesi her evin yanında olacak. Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı, devletimiz üzerine düşeni ziyadesiyle yapacak. Şehitkamil Belediyesi olarak biz de felaketten zarar gören her haneye tespitlerimiz doğrultusunda 20 bin TL’ye kadar nakdi destekte bulunacağız” dedi.

YARALARIMIZI BİRLİKTE SARACAĞIZ

Destekten faydalanmak isteyen vatandaşlardan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden alınan tespit raporunu ve evlerindeki zararı gösteren fotoğrafları sehitkamil.bel.tr adresine yüklemelerini isteyen Yılmaz, “Amacımız, hemşehrilerimizin bu zor süreci daha hızlı atlatmasına katkı sunmak. Bu tür afetler karşısında en büyük gücümüz dayanışmamızdır. Şehitkamil Belediyesi olarak dün olduğu gibi bugün de hemşehrilerimizin yanındayız. Yaralarımızı birlikte saracak, ilçemizi hep birlikte daha güçlü bir şekilde ayağa kaldıracağız” diye konuştu.

Haber: Mehmet Güngördü

