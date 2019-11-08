Başkan Yüce'den Alifuatpaşa'lılara bir müjde daha

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Alifuatpaşa'nın önemli güzergahlarından Suat Yalkın Caddesi'nde gerçekleştirilen çalışmaların ardından bölgeye bir müjde daha verdi.



Geyve'de bulunan sondaj kaynağından su verilen Alifuatpaşa'nın uzun yıllar ihtiyacını karşılayan ve ekonomik ömrünü dolduran hattın yenilendiğini aktaran Başkan Yüce, "Şu anda bu hattımızın testleri yapılıyor. İnşallah önümüzdeki yıl bölgeye Akçay Baraj Gölü bölgesine yakın bir noktada bulunan kaynaktan tertemiz suları ulaştıracağız" dedi.



Temiz su kaynaklarının giderek azaldığı dünyada imkanları en iyi şekilde değerlendirerek yeni kaynaklar oluşturduklarını ve su potansiyelini arttırdıklarını aktaran Başkan Yüce, "Şehrimizin her yerindeyiz. Büyükşehir kanunu ile birlikte genişleyen hizmet alanımızda en etkin şekilde altyapı hizmeti sunuyoruz. Şu ana kadar çok sayıda bölgenin içmesuyu sıkıntısını gidererek altyapılarını sağlam hale getirdik" diye konuştu.



Sakarya'nın içme suyu potansiyellerini arttırmak için çalışmaların devam ettireceklerini belirten Yüce, "Alifuatpaşa'ya uzun yıllar hizmet ettikten sonra ömrünü dolduran hattın 9 kilometrelik kısmını da yenileyerek çelik isale hattı inşa ettik. Akçay Baraj Gölü bölgesine yakın bir noktada bulunan kaynaktan beslenen hattı yeni güzergahına aldık. Böylelikle hem alternatif bir kaynağı devreye almış olduk hem de Alifuatpaşa'ya ilçe merkezinden bağımsız bir su kaynağı kazandırmış olduk. Testleri devam eden hattımızı önümüzdeki yıl içerisinde devreye alarak vatandaşlarımızın musluklarına kaynak suyunu ulaştıracağız. Şehrimizin içmesuyu potansiyelini arttıracak çalışmalar yapmaya ve mevcut kaynaklarımızı en iyi şekilde korumaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAKARYA