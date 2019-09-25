Son Dakika Haberleri: Başkan Yüce: "Sporda bütüncül bir yaklaşımla hareket edeceğiz"
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Başkan Yüce: "Sporda bütüncül bir yaklaşımla hareket edeceğiz"

1 saat önce

Sakarya Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği ve Sakarya İl Hakem Kurulu tarafından düzenlenen sezon açılış programı, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin katılımıyla gerçekleşti.

Başkan Yüce:

Sakarya Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği ve Sakarya İl Hakem Kurulu tarafından düzenlenen sezon açılış programı, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin katılımıyla gerçekleşti.


Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği ve Sakarya İl Hakem Kurulu tarafından düzenlenen sezon açılış programına katıldı. Programda Başkan Yüce'nin yanı sıra TFFHGD Genel Başkanı Abdurrahman Arıcı, ASKF Başkanı Yaşar Zımba, Sakarya spor Başkanı İbrahim Nalbant, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı İlhan Şerif Aykaç, İl Hakem Kurulu Başkanı Özgür Aygün, TFFHGD Sakarya Şube Başkanı Ahmet Öztürk, hakemler, spor adamları ve çok sayıda davetli yer aldı.


Hakemlere sunduğu katkı ve destekler dolayısıyla TFFHGD Genel Başkanı Abdurrahman Arıcı'nın elinden plaket alan Başkan Ekrem Yüce, sporu bir bütün halinde değerlendireceklerini ifade ederek, "Spor yapabilmek için tesisler, sporcular ve gerekli ekipmanlar ne kadar gerekliyse hakem ve gözlemcilerde olmazsa olmazdır. Büyükşehir Belediyesi olarak spora bütüncül bir şekilde yaklaşıyoruz. Şehrimiz modern spor tesislerine sahip. Geçmişte nice oyuncuları Türk sporuna kazandıran şehrimiz altyapı anlamında da çok zengin. İnşallah Sakarya sporuna katkılar sunmaya, hakemlerimizin, sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Sporun her alanında yapacağımız çalışmalarla başarıyı yakalayacağız. Hepinize başarılar diliyorum" dedi. - SAKARYA

Ekrem Yüce, Sakarya, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:33 Kaynak: İHA
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