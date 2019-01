Başkanı Taşçı: "Görev Sürecimiz Boyunca İlçemizin Her Noktasında Kapsamlı Projeler Yükseldi"

Atakum ilçesinde göreve geldikleri günden itibaren sürdürdükleri kapsamlı proje hareketinin önümüzdeki dönem de artarak devam edeceğini söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Yaklaşık 5 yıldır görevdeyiz. Görev sürecimiz boyunca ilçemizin her noktasında kapsamlı projeler yükseldi" dedi.



Atakum ilçesinde, değişim gelişim sürecine yön veren ve hız katan 87 projeyi, 5 yıl içerisinde hayata geçirdiklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum'u, hak ettiği kent ve hizmet anlayışıyla buluşturmak için dur durak demeden çalışıyoruz. 5 yıllık görev sürecimizde yaptıklarımızın, bundan sonra yapacaklarımızın teminatı olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.



"Atakum'un değerine değer katıyoruz"



İlçenin değerine değer katacak birçok önemli projeyi Atakumlularla buluşturduklarını söyleyen Başkan Taşçı, "Osmanlı Hamamları, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası, Seyir Tesisleri, Atakum Kent Ormanı, Hobi Bahçeleri, Kültür Evleri, Köy Konakları, Aqua Park, Spor Tesisleri, Sosyal Tesisler gibi birçok önemli projeyi hemşehrilerimizin kullanımına sunduk. Proje anlamında verimli geçen 5 yıl içerisinde, toplam 87 kapsamlı projeyi hemşehrilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Lozan Caddesi, Yeni Mahalle Sosyal Tesisleri, Cumhuriyet Mahallesi Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri, Kent Meydanı gibi kapsamlı projelerimizde de çalışmalarımızı büyük bir titizlik ve hızla sürdürüyoruz. Atakum ilçesine genel olarak bakıldığında, neredeyse her noktasında kapsamlı bir proje yükseldi. Atakum'un değerine değer katmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.



"Gücümüz vatandaşlarımız"



Atakum'da sürdürdükleri çalışmaları vatandaşların memnuniyeti ve ilgisinden aldıkları güçle gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Taşçı, "Atakum Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla 56 mahallemizin tamamına ulaşarak, hemşehrilerimizin istek ve önerilerine göre şekillendirdiğimiz projelerle yol alıyoruz. Sürekli büyüyen ve durmaksızın yeni inşaatların başladığı Atakum ilçesinde, hizmet alanımız da geçmiş döneme göre beş katına çıktı. Bizim amacımız, her bir kilometre kareye, önemli projeleri ve kapsamlı çalışmaları, eşit bir şekilde ulaştırmak. Bu anlamda vatandaşlarımızdan aldığımız destek ve takdir, bizim en büyük güç kaynağımız oluyor. Atakum ilçesinde 5 yıllık görev sürecimiz içerisinde güzel şeyler oldu, olmaya da devam edecek. Atakum Belediyesi çalışıyor, Atakum daha da güzelleşiyor" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

