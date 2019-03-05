Son Dakika Haberleri: Başkanlara Veda Plaketi

Başkanlara Veda Plaketi

56 dakika önce

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra görevlerini devredecek olan Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar ve Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut'a kente hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek plaket verdi.

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Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra görevlerini devredecek olan Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar ve Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut'a kente hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek plaket verdi.

ESOB Başkanı Rasim Fırat ve Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Çiftçi, Zeki Pınar, Zekayi Kaplan, Seyfettin Saka, Fatih Kantar ile Genel Sekreter Cüneyt Acır Esnaf Sarayı'nda başkanlar Orhan Bulutlar ve Ali Korkut'u ağırladı. Bulutlar ve Korkut'un kente önemli hizmetlerde bulunduklarını anlatan Başkan Rasim Fırat, "10 yıl az bir zaman değil. Bu süre içinde hem Yakutiye hem de Palandöken ilçelerimizin adeta çehresi değişti. Her iki isim de Erzurum'a hizmet noktasında çok önemli adımlar attı ve önemli yatırımlar gerçekleştirdiler. Şehrimiz için yaptıkları tüm bu çalışmalar nedeniyle kendilerine teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz" dedi.

ESOB yönetimine teşekkür eden Başkan Orhan Bulutlar da Erzurum'a hizmet etmenin bir ayrıcalık olduğunu dile getirdi. Palandöken gibi marka bir ilçede iki dönem başkanlık yaptığını anımsatan Bulutlar, "İlçemize kalıcı eserler bırakmakla birlikte bizden sonraki yönetime de sorunsuz bir belediye bırakmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi. Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut ise merkez ilçenin son 10 yılda geldiği noktanın her kesim tarafından takdir edildiğini vurguladı. 31 Mart'ta bayrağı devredeceğini ifade eden Başkan Korkut, yeni gelecek yönetime başarılar diledi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:02 Kaynak: İHA

Ali Korkut, Orhan Bulutlar, Güncel
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