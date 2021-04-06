Başkanlık, Trump'ın servetini eritti: Milyarderler listesinde 300 sıra geriye düştü - Son Dakika

Başkanlık, Trump'ın servetini eritti: Milyarderler listesinde 300 sıra geriye düştü

06.04.2021 23:37
Başkanlık, Trump'ın servetini eritti: Milyarderler listesinde 300 sıra geriye düştü, System.String[]

Geçtiğimiz ocak ayında ABD başkanlığı görevini devreden Donald Trump'ın, kişisel servetinden görevde kaldığı dört senede yaklaşık 1 milyar dolar kaybettiği açıklandı. Forbes milyarderler listesinde Trump, 300 sıra geriye düştü.

Her yıl milyarderler listesi yayımlayan Forbes'a göre, Trump, yaklaşık 2,4 milyar dolar servet ile bu yılki milyarderler listesi sıralamasında bin 299'uncu sırada yer aldı.

Trump'ın geçen yıl 1001. sırada bulunduğuna, bu yılki sıralamada ise 300 kişinin gerisine düştüğüne dikkat çekildi.

KUMARHANE VE HOTEL İŞLERİNDE BÜYÜK YARA ALDI

Forbes'ın kayıtlarına göre, Trump, 2017'de Beyaz Saray koltuğuna oturduğunda toplam serveti 3,5 milyar dolar civarındaydı.

Başkanlığı döneminde kendi işleriyle ilgilenememesinin yanı sıra özellikle Mart 2020'de ülke gündemine giren koronavirüs salgını ile Trump'ın hotel, kumarhane ve ofis kiralama işleri büyük yara aldı.

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Başkanlık, Trump'ın servetini eritti: Milyarderler listesinde 300 sıra geriye düştü

Donald Trump, Forbes, Trump, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başkanlık, Trump'ın servetini eritti: Milyarderler listesinde 300 sıra geriye düştü - Son Dakika Ekonomi


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