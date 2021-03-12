Başkent'te 14 Mart Tıp Bayramı Sergisi açıldı - Son Dakika

Başkent'te 14 Mart Tıp Bayramı Sergisi açıldı

ANKARA - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sergi açılışı gerçekleştirildi.

Başkent'in, Sağlım Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı Sergisi açıldı. Sergide doktorların bizzat kendi emekleriyle yaptığı resimler ve çektiği fotoğraflara yer verildi.

"Pandemi ile mücadelenin vücut bulmuş hali"

Sergi hakkında bilgilendirmeler de bulunan Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Ömer Faruk Taner, "Biz sağlık çalışanları olarak çok zor bir yıl geçirdik. Yüreğimizi koyduk, ama başardık. Hep birlikte başaracağız. Pandemi sürecinde sıkıntılarımız, üzüntülerimiz oldu. Buradaki resimlerin çoğu pandemi sürecinde yapılmış resimler. Kendi sıkıntılarımızı tuvale aktararak, sıkıntılarımızı beyaz sayfalara yazarak hafifletmeye çalıştık. Pandemi sürecindeki 1 yılın ürünleri bunlar. Birlik beraberlik içinde her zorluğu yeneceğimize inanıyorum sağlık ordusu olarak. Pandeminin vücut bulmuş hali bu sergi" ifadelerini kullandı.