Başkent'te 68 köpeğin ses tellerini kesen kadına ve kayınvalidesine 42 bin 891 TL ceza - Son Dakika

Başkent'te 68 köpeğin ses tellerini kesen kadına ve kayınvalidesine 42 bin 891 TL ceza

04.12.2020 13:23
Başkent'te 68 köpeğin ses tellerini kesen kadına ve kayınvalidesine 42 bin 891 TL ceza, System.String[]

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 68 köpeği uygun olmayan şartlarla bulunduran kadına ve kayınvalidesinin aynı şekilde 14 köpeği uygunsuz şartlarda bulundurmasından dolayı iki kadına toplamda 42 bin 891 TL ceza verildiğini açıkladı.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 68 köpeği uygun olmayan şartlarla bulunduran kadına ve kayınvalidesinin aynı şekilde 14 köpeği uygunsuz şartlarda bulundurmasından dolayı iki kadına toplamda 42 bin 891 TL ceza verildiğini açıkladı.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, C.Ç'nin köpekleri bulundurduğu ortamın havasız, kötü kokulu olduğu, hayvan bakım ve refahına uygun olmadığı, hijyen ve temizliğin bulunmadığı, hayvanların küçük kafesler içerisinde bulunduğu, uygun olmayan koşullarda istiflendiği, önlerinde su ve mama bulunmadığı, 1 yavru köpeğin masa üzerinde ölü olduğu, hayvanların havlayamadığı, seslerinin çıkmadığı, hiçbirinin karne, kayıt, üretim vb. belgelerinin bulunmadığının tespit edildiği kaydedildi. Tespitler üzerine 68 köpeğin her biri için 181 TL ceza ve onaysız üretim faaliyetinde bulunmaktan 12 bin 308 TL ceza verildi. C.Ç'nin kayınvalidesi F.Ç'nin ise aynı şekilde 14 köpeği uygunsuz bulundurması üzerine her bir köpek için 181, onaysız üretim faaliyetinde bulunmaktan dolayı da 13 bin 394 TL idari para cezası verildiği ifade edildi.

El konulan köpekler Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü veteriner hekimlerine teslim edildi. Köpeklerin ses tellerinin kesilmesiyle alakalı muayene ve tedavi işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

(Mustafa Cenik/İHA)

Ankara, Tarım, Mama, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te 68 köpeğin ses tellerini kesen kadına ve kayınvalidesine 42 bin 891 TL ceza - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cinsel saldırıdan tutuklanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı'nın 24,5 yıl hapsi istendi Kılıçdaroğlu, "Takip ediliyorum" diyerek Çakıcı'yı işaret etti: Bu bizi korkutmaz, CHP'de on binlerce Kılıçdaroğlu var Son Dakika! Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni bugün İstanbul'dan yola çıkıyor Klinikten çıkan Cem Yılmaz'dan, sağlık durumunu soran muhabirlere sert tepki: Çocuk aldırdım Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den "Aşıyı kendinize yaptınız mı?" sorusuna yanıt: Diğer insanlarla birlikte yaptıracağız Avcılar'da aile sağlığı merkezine gelen kadın maske uyarısında bulunan doktora saldırdı Son Dakika: Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak açıklama: Asgari ücret belirlenirken geçim şartları dikkate alınmalı İBB Başkanı İmamoğlu İngiliz gazetesine haber oldu: Erdoğan tedirginliği var
Oyundan çıkarken tepki gösteren Yusuf Yazıcı'ya hocası Galtier'den uyarı Oyundan çıkarken tepki gösteren Yusuf Yazıcı'ya hocası Galtier'den uyarı         
13:23
Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek         
12:51
Dünyanın dört gözle beklediği Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısında üretim yarıya düşürüldü Dünyanın dört gözle beklediği Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısında üretim yarıya düşürüldü         
12:15
Fransız gazeteci Messi'nin yeni adresini duyurdu: Çok ciddiyim, PSG'ye gidecek Fransız gazeteci Messi'nin yeni adresini duyurdu: Çok ciddiyim, PSG'ye gidecek         
11:50
Bursa'da PTT şubesinde silahlı soygun kameralara yansıdı Bursa'da PTT şubesinde silahlı soygun kameralara yansıdı         
11:44
Dini nikahlı eşini baltayla öldüren kadın: Bana ve çocuklarıma zarar vereceğinden emindim Dini nikahlı eşini baltayla öldüren kadın: Bana ve çocuklarıma zarar vereceğinden emindim         
11:07
CHP'li Başarır kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan için suç duyurusunda bulunacak CHP'li Başarır kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan için suç duyurusunda bulunacak         
10:49
Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı         
10:14
Araç sahipleri dikkat! 81 ilde sistem değişiyor, egzoz denetimi trafikte otomatik tespit edilecek Araç sahipleri dikkat! 81 ilde sistem değişiyor, egzoz denetimi trafikte otomatik tespit edilecek         
10:09
Kan bağışçıları hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dışında tutuldu Kan bağışçıları hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dışında tutuldu         
10:02
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! Peki nereler açık, ulaşım nasıl sağlanacak? İşte detaylar Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! Peki nereler açık, ulaşım nasıl sağlanacak? İşte detaylar         
09:54
İstanbul'daki dev arazi ünlü iş adamı Ethem Sancak'ın yeğeninin şirketine tahsis edildi İstanbul'daki dev arazi ünlü iş adamı Ethem Sancak'ın yeğeninin şirketine tahsis edildi         
09:53
İstanbul Havalimanı'nda değeri 13 milyon 800 bin lira olan 17 kilogram sıvı kokain ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda değeri 13 milyon 800 bin lira olan 17 kilogram sıvı kokain ele geçirildi         
09:39
ABD'de senato savunma bütçesine onay verdi, Türkiye'ye yaptırımın önü açıldı ABD'de senato savunma bütçesine onay verdi, Türkiye'ye yaptırımın önü açıldı         
03:23
Pınar Altuğ, Pınar Altuğ, "Aldatan kadın mısınız?" sorusuna sert çıktı: Sana ne ya da kime ne!         
22:40
Genç kadın, gelin arabasının yolunu kesip eski erkek arkadaşını son kez ikna etmeye çalıştı Genç kadın, gelin arabasının yolunu kesip eski erkek arkadaşını son kez ikna etmeye çalıştı         
22:16
Putin'in toplu aşı emri, doktorların istifalarını da beraberinde getirdi Putin'in toplu aşı emri, doktorların istifalarını da beraberinde getirdi         
17:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2020 13:34:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkent'te 68 köpeğin ses tellerini kesen kadına ve kayınvalidesine 42 bin 891 TL ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei