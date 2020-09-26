Başkent'te itfaiye haftası - Son Dakika

İtfaiye Teşkilatı'nın 306. yıl dönümü Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Ankara İtfaiyesi Merkez İstasyonu'nda düzenlenen programda görevi başında yaşamını yitiren itfaiye erleri dualarla anıldı. Türk Kızılayı'na kan bağışı yapan Ankara İtfaiyesi, yangın söndürme tatbikatının ardından itfaiye araçlarıyla Ankara turu da yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası için çeşitli etkinlikler düzenledi.

Ankara İtfaiyesi İskitler Merkez İstasyonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlama programında İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, Atatürk büstüne çelenk koydu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç ile Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Ulaş Altun'un da katıldığı kutlama programında görevi başında yaşamını yitiren itfaiye erleri dualarla anıldı.

"Başkan Yavaş önderliğinde modern bir itfaiye için adım attık"

İtfaiyecilik mesleğini kutsal bir görev olarak nitelendiren Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Ankara İtfaiyesi'nin fedakarca çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Küresel dünya ile birlikte teknoloji oldukça ilerledi. Bu ilerleme bazı sıkıntıları da beraberinde getirdi. Yangınlar bugün insanların karşısına en çok çıkan afetlerdendir. Can ve mal güvenliği açısından bazı mesleklerin başında itfaiyecilik mesleği geliyor. Bunun bilincinde olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın önderliğindeki ekip Ankara İtfaiyesi'nin en modern şekilde çalışması için adımlar attı. Bunlardan en önemlileri yeni araçların ve bizim için çok kıymetli olan yeni personelin alımı oldu. İtfaiyecilerimizin her zaman göreve hazır halde olmaları bizim için çok önemlidir.".

Pandemi süreci nedeniyle kısıtlı programlarla itfaiye haftasını kutlayacaklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"İtfaiye Teşkilatı'nın 306. yılını kutluyoruz. 1714 yılında kurulan Tulumbacılar Ocağı'ndan günümüz modern itfaiyeciliğine kadar köklü bir geçmişi olan Ankara İtfaiyemiz, 46 itfaiye istasyonu ile 24 saat kesintisiz hizmet etmektedir. Amacımız meydana gelen olaylara zamanında ve doğru bir şekilde müdahale ederek can ve mal kaybını önlemek. Özellikle afet ve yangınlar konusunda toplumsal bilinç ve bilgi düzeyini artıran, bilim ve teknolojiye uygun araç-gereç ve eğitimli personelle Cumhuriyetimizin Başkenti olan Ankara'mıza yakışır modern bir itfaiye teşkilatı olma yolunda devam etmektedir."

İtfaiye personelinden "canımızla kanımızla yanındayız" mesajı

Ankara İtfaiyesi'nde görev yapan bütün itfaiye erleri "Canımızla Kanımızla Yanınızdayız" sloganıyla Türk Kızılayı'na da kan bağışında bulundu.

Yangın söndürme tatbikatının düzenlendiği etkinliklerin ardından İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Türk bayraklarıyla donatılan araçları kent turu yaparak, Ankaralıları selamladı. - ANKARA