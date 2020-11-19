Başkent'te otomobil alev topuna döndü - Son Dakika

Başkent'te otomobil alev topuna döndü

19.11.2020 10:54

Başkent'te otomobil alev topuna döndü Ankara'nın Etimesgut ilçesinde park halindeki otomobil yandı.

Başkent'te otomobil alev topuna döndü

ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde park halindeki otomobil yandı.

Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesi 2125. Sokak'ta park halinde bulunan 06 AA G 335 plakalı otomobil aniden yanmaya başladı. Otomobil kısa sürede alev topuna döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Hakan Şibik adlı vatandaş, otomobilin bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladığını ve itfaiyenin kısa sürede olay yerine geldiğini söyledi. Şibik, yangında can kaybı yaşanmadığını kaydetti.

Başkent'te otomobil alev topuna döndü
Başkent'te otomobil alev topuna döndü
Başkent'te otomobil alev topuna döndü
Başkent'te otomobil alev topuna döndü

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Etimesgut, Otomobil, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te otomobil alev topuna döndü - Son Dakika


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