Başkent'te otomobil alev topuna döndü - Son Dakika

Başkent'te otomobil alev topuna döndü

ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde park halindeki otomobil yandı.

Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesi 2125. Sokak'ta park halinde bulunan 06 AA G 335 plakalı otomobil aniden yanmaya başladı. Otomobil kısa sürede alev topuna döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Hakan Şibik adlı vatandaş, otomobilin bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladığını ve itfaiyenin kısa sürede olay yerine geldiğini söyledi. Şibik, yangında can kaybı yaşanmadığını kaydetti.