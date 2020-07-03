Başkent'te pompalı tüfekli ve satırlı pazarcı kavgası kamerada
Başkent'te pompalı tüfekli ve satırlı pazarcı kavgası kamerada 5 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı Ankara'nın Polatlı ilçesinde pazarcı esnafı arasında çıkan kavgada pompalı tüfek, sopa ve satır kullanılırken 5 kişi yaralandı.
Başkent'te pompalı tüfekli ve satırlı pazarcı kavgası kamerada
5 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı
ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde pazarcı esnafı arasında çıkan kavgada pompalı tüfek, sopa ve satır kullanılırken 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Polatlı Cumhuriyet Mahallesi Perpa pazar yerinde pazarcı oldukları öğrenilen iki grup arasında alacak verecek tartışması sonrası kavga çıktı. Pompalı tüfek, sopa ve satır gibi kesici aletlerin de kullanıldığı kavgaya polis ekipleri ile bekçiler biber gazıyla müdahale etti. Olayın büyümesi üzerine bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi ile olaylar kontrol altına alındı. 5 kişinin yaralandığı kavga ile ilgili 15 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 21:10 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Başkent'te pompalı tüfekli ve satırlı pazarcı kavgası kamerada - Son Dakika
Son Dakika 16:40 2 çocuk babası, evinin önünde otururken silahlı saldırıda hayatını kaybetti 16:23 Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi 16:20 ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak 15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 15:32 Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:18 Yunan basınından dikkat çeken analiz: Türkiye'den öğreneceklerimiz var 10:53 Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü 10:37 Fransa Başbakanı, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti 10:36 Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu 10:07 Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak 09:57 Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti 09:49 Ahlaksız çete çökertildi! Evini fuhuş için kullandıran kişilere, kadınları sunmuşlar 09:47 Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu 09:28 Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor