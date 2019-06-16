Başkent'te sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi
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Başkent'te sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda trafik kazaları meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:44 Kaynak: İHA
Başkent'te sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda trafik kazaları meydana geldi. Ankara
'da, akşam saatlerinde başlayan yağmur, etkisini arttırarak sağanağa dönüştü. Yaklaşık 2 saat süren şiddetli yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Araçları ile yollarda olan sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, su birikintisinin meydana geldiği yerlerde vidanjörler ile biriken suları tahliye ve tıkanan kanalizasyonları açmak için çalışma başlattı.
Kaygan yolda kamyon direğe vurdu
Yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yollardan biri de Çetin Emeç
Bulvarı'ydı. Bulvar üzerinde Balgat
istikametinde giden 20 YD 995 plakalı kamyon, kayganlaşan yolda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön tabelasının direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonda ağır hasar oluşurken kazada ölen ya da yaralanan olmadı. - ANKARA
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