Başkent'te terör örgütlerine gönderilecek 72 bin ilaç ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te terör örgütlerine gönderilecek 72 bin ilaç ele geçirildi - Son Dakika

Başkent'te terör örgütlerine gönderilecek 72 bin ilaç ele geçirildi

6 saat önce

Başkent'te terör örgütlerine yasa dışı yollarla ilaç verdikleri öne sürülen iki şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Başkent'te terör örgütlerine gönderilecek 72 bin ilaç ele geçirildi, System.String[]

Başkent'te terör örgütlerine yasa dışı yollarla ilaç verdikleri öne sürülen iki şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda terör örgütlerine gönderilecek 72 bin ilaç ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Murat Ş.'nin Altındağ ilçesinde Hasan B'ye ait eczaneden temin ettiği ilaçları doğu bölgesinde bulunan terör örgütlerine gönderdiğine ilişkin ihbarı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.


Çalışmanın sonucunda ekiplerce düzenlenen operasyonda Hasan B. ve Murat Ş. gözaltına alındı.


Yapılan aramada çeşitli markalarda muhtelif markalarda antibiyotik, antidepresan, kanser, epilepsi ve diyabet tedavisinde kullanılan 72 bin 758 hap ele geçirildi. - ANKARA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:19 Kaynak: İHA
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