Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 16 zanlı yakalandı

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 16 zanlı gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 1-7 Ağustos'ta düzenledikleri operasyonlarda 14 bin 150 sahte bandrol, 1092 kaçak ilaç, 190 paket kaçak sigara, 142 kilogram kaçak tütün, 45 kaçak elektronik ve muhtelif eşya, 234 tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen sikke ve 4 milyon 217 bin makaron ele geçirdi.

Operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı.