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Başkentte kaza güvenlik kamerasına yansıdı

6 saat önce

Başkentte kamyon ile çarpışan otomobil takla attı.

Başkentte kamyon ile çarpışan otomobil takla attı. 1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Ayaş Caddesi üzerinde 06 PKN 44 plakalı otomobil benzinlikten yola çıkan 06 HE 3479 plakalı kamyona çarparak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

(Gökşen Efe/İHA)

Başkentte kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Sincan, Ayaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 04:35 Kaynak: İHA
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