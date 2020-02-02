Başkentte kovalamaca kazayla bitti: 1 yaralı - Son Dakika
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Başkentte kovalamaca kazayla bitti: 1 yaralı

30 dakika önce

ANKARA'da 'dur' ikazına uymayarak polisten kaçan otomobil sürücüsü, geçirdiği trafik kazası sonucu yakalandı.

Başkentte kovalamaca kazayla bitti: 1 yaralı, System.String[]

ANKARA'da 'dur' ikazına uymayarak polisten kaçan otomobil sürücüsü, geçirdiği trafik kazası sonucu yakalandı. Otomobilinden içki şişeleri çıkan sürücünün daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Olay, saat 05.30 sıralarında Çankaya, Cemal Gürsel Caddesi'nde meydana geldi. Denetleme yapan polis ekipleri, Tamer Şahin'in kullandığı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ikazına uymayarak hızlanan Şahin, otomobili bir polisin üzerine sürdükten sonra Mamak Caddesi üzerinden kaçmaya başladı. Polis ekipleri de otomobilin peşine düştü. Bir süre kaçtıktan sonra izini kaybettiren otomobil, Gaziosmanpaşa Mahallesi Koza Caddesi'nde tekrar görüldü. Yaklaşık 10 kilometre daha polisten kaçan Tamer Şahin, Adnan Saygun Caddesi'nde otomobilin kontrolünü kaybetti. Savrulan otomobil, Çerkeş Sokak'ta bir dükkanın tezgahına çarptı. Kazada, Şahin yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan Şahin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otomobilde yapılan incelemede çok sayıda içki şişesine rastlanırken, sürücü Şahin'in daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Öte yandan, otomobildeki plakanın ise başka bir araca ait olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Tamer Şahin, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 07:18 Kaynak: DHA
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