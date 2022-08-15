Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti

15.08.2022 18:14
Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti

Ankara Valisi Vasip Şahin, şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle inşaatta kolon devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişiden birinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle inşaatta kolon devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişiden birinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Şahin, sosyal medya hesabından, "İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup, hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir." bilgisini paylaştı.

Vali Şahin, iki yaralının tedavisine devam edildiğini belirtti.

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Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti Ankara Valisi Vasip Şahin, şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle Yenimahalle'deki bir inşaatta kolon devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişiden birinin... Ankara Valisi Vasip Şahin, şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle Yenimahalle'deki bir inşaatta kolon devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişiden birinin...
Kaynak: AA

Vasip Şahin, Fırtına, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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