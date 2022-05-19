Başkentteki "yeşil teknoloji lisesi" TEKNOFEST'e iki projeyle katılacak - Son Dakika
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Başkentteki "yeşil teknoloji lisesi" TEKNOFEST'e iki projeyle katılacak

19.05.2022 12:33
Başkentteki "yeşil teknoloji lisesi" TEKNOFEST'e iki projeyle katılacak

Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) öğrencilerinin tasarladığı insansız su altı aracı ve elektrikli arabayla katılacak.

Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) öğrencilerinin tasarladığı insansız su altı aracı ve elektrikli arabayla katılacak.

Milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik öneme sahip kurum ve kuruluşların paydaşlığında düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e bu yıl ilkokuldan üniversite ve üzeri düzeye kadar her eğitim seviyesinden gençler, mezunlar ve profesyoneller katılarak projelerini sergileme ve yarıştırma fırsatı yakalayacak.

Kendi enerjisini üreten ve enerjiyi verimli kullanan yenilenebilir teknolojiler üzerine araştırma ve projeler yürüten Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerinin hazırladığı insansız su altı aracı ve elektrikli arabayla 30 Ağustos'ta Samsun'da başlayacak festivale katılmak için hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor.

"Elektronik ve yazılım aşaması tamamen öğrencilere ait"

Festival kapsamında düzenlenen "İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması"na geliştirdikleri araçla katılacak öğrenci takımından sorumlu elektrik öğretmeni Koray Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa bulunacakları yarışmadan derece almak istediklerini söyledi.

Su altı aracında 6 motor kullandıklarını ve motor testlerinin devam ettiğini belirten Can, "Sunduğumuz tasarım TEKNOFEST tarafından değerlendirildi ve ön tasarım aşamasını geçti. Bu tasarımı hayata geçirmeye çalışıyoruz." dedi.

Can, su altı görevlerini gerçekleştirmek için tasarladıkları araçta kamera ile tutma kolu bulunduğunu ve uzaktan kumanda edildiğini belirterek, "Su altındaki görevlerden bir tanesi de TEKNOFEST'in bize vermiş olduğu bileşenleri hareket ettirmek. Onun için bir tutma kolu tasarladık. Bu tutma kolu havalı sistemle çalışacak. Bu sayede su altındaki taşıma görevlerini ve bizden istenen görevleri yerine getirebileceğiz." diye konuştu.

Aracın tüm aksamlarını öğrencilerin tasarladığını ve plastik kısımlarını okuldaki 3D yazıcılarla bastıklarını dile getiren Can, "Aracın kodlaması ise tamamen öğrencilerimize ait. Zaten TEKNOFEST bizden öncelikle tasarıma ait bir akış şeması ve elektronik bileşenlerin ait olduğu bir şablon istedi ve bunu sunduk. Elektronik ve yazılım aşaması tamamen benim öğrencilerime ait." ifadelerini kullandı.

Can, TEKNOFEST'e katılan öğrencilerin takım halinde çalışmayı ve sorun çözmeyi öğrendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Öncellikle öğrencilerimiz bir yarışmaya katıldığı zaman, koordinasyon içerisinde kendi aralarında uyumlu çalışmayı öğreniyor. Çünkü herhangi bir projenin tamamını tek bir öğrenci bitirmiyor. Belli kategorilere ayırıyoruz. Örneğin TEKNOFEST'in su altı yarışmasını düşündüğümüzde, mekanikte, yazılımda ve elektrik-elektronik donanımda çalışan öğrencilerimiz farklı kategorilerde uyum ve iletişim içinde bulunmalarından ötürü büyük fayda sağlıyor. Aynı zamanda kendi başlarına bir projeyi başlatıp sonlandırmayı öğrenmiş oluyorlar."

"Kazandığımız deneyimler ileride işimize çok yaracak"

Elektrikli arabayla festivale katılacak takımın kaptanlığını yapan 10. sınıf öğrencisi Ali Kaan Fidan ise geliştirdikleri aracın saatte 60 kilometre hıza ulaşabildiğini ve bu hızda 2 saat mesafe katedebildiğini söyledi.

Arabanın tüm tasarımlarını kendilerinin yaptığını belirten Fidan, TEKNOFEST'e katılmanın kendisi ve takımına büyük katkıda bulunduğunu anlatarak, "Bu arabayı hazırlarken edindiğimiz deneyimler ilerideki hayatımızda çok işe yarayacaktır." dedi.

Fidan, geçen yılki TEKNOFEST'te arabalarının tasarım ödülü kazandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Araç üzerinde birçok değişiklik yaptık ve onu geliştirdik. Bu sene çift yerine tek motor kullandık. Amacımız yarışmada verimlilik ödülü almak. Okulumuz atölye derslerine çok önem veriyor. Bunu yanı sıra öğretmenlerimizin verdiği eğitim ve öğretim bizi bu konularda daha fazla teşvik ediyor."

"Öğrencilerimizin sektörde hak ettiği yere gelmesi için çaba sarf ediyoruz"

Okul Müdürü Mustafa Aydın, lisenin yenilenebilir enerji teknolojileri ve elektrik-elektronik teknolojileri alanlarında eğitim vermenin yanında bu alanlarda sektörel mükemmeliyet merkezi olduğunu belirtti.

Ulusal ve uluslararası proje ve yarışmalara büyük önem verdiklerini vurgulayan Aydın, şu görüşleri dile getirdi:

"Çocuklarımızın burada öğrendiklerini gerçek hayatta uygulayabilmeleri için mutlaka TEKNOFEST gibi yarışmalara katılmaları gerekiyor. Ayrıca bu kapsamda organize sanayi bölgesi içerisindeki firmalarla birlikte güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve yenilenebilir enerji teknolojileri gibi farklı alanlarında iş birlikleri yaparak öğrencilerimizin de sektörde hak ettiği yere gelmeleri için çaba sarf ediyoruz."

Başkentteki yeşil teknoloji lisesi TEKNOFEST'e iki projeyle katılacak
Başkentteki yeşil teknoloji lisesi TEKNOFEST'e iki projeyle katılacak
Başkentteki yeşil teknoloji lisesi TEKNOFEST'e iki projeyle katılacak
Başkentteki yeşil teknoloji lisesi TEKNOFEST'e iki projeyle katılacak

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Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Havacılık, Uzay, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentteki 'yeşil teknoloji lisesi' TEKNOFEST'e iki projeyle katılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkentteki "yeşil teknoloji lisesi" TEKNOFEST'e iki projeyle katılacak - Son Dakika
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