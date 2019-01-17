Son Dakika Haberleri: Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Ligi

Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Ligi

1 saat önce

Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 9. maçında konuk olduğu Letonya ekibi TTT Riga'ya 87-36 yenildi.

Basketbol: Fıba Kadınlar Avrupa Ligi, System.String[]
Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 9. maçında konuk olduğu Letonya ekibi TTT Riga'ya 87-36 yenildi.

Başkent Riga'daki Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-12 önde bitiren ev sahibi takım, soyunma odasına da 40-24 üstün gitti.

İkinci devrede farkı daha da açan TTT Riga, üçüncü periyodunu 71-31'lik skorla önde geçtiği mücadelede Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 51 sayı farkla 87-36 mağlup etti.

TTT Riga, 9. haftada 5. galibiyetini, Hatay Büyükşehir Belediyespor ise 6. yenilgisini aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:52 Kaynak: AA

Hatay, Riga, basketbol, Avrupa, Spor
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