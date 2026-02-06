Basketbol Haftası Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Basketbol Haftası Başlıyor

06.02.2026 09:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Liglerde 19. ve 23. hafta maçları başlıyor, heyecan dolu karşılaşmalar bekleniyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 19, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 23. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 TOFAŞ-Mersinspor (TOFAŞ)

15.30 Trabzonspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Hayri Gür)

18.00 Beşiktaş GAİN-Safiport Erokspor (Beşiktaş GAİN)

20.30 Bahçeşehir Koleji-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem)

8 Şubat Pazar:

13.00 Anadolu Efes-Karşıyaka (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

15.30 Fenerbahçe Beko-Galatasaray MCT Technic (Ülker Spor ve Etkinlik)

18.00 Aliağa Petkimspor-Türk Telekom (ENKA)

20.30 Glint Manisa Basket-Bursaspor Basketbol (Muradiye)

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

15.00 Dardanel Çanakkale Belediyespor-OGM Ormanspor (Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi)

16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Emlak Konut (Kadir Has Kongre Merkezi)

8 Şubat Pazar:

15.00 Çimsa ÇBK Mersin-Nesibe Aydın (Servet Tazegül)

17.30 Beşiktaş BOA-Fenerbahçe Opet (Beşiktaş GAİN)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

8 Şubat Pazar:

13.00 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-OGM Ormanspor (Gazanfer Bilge)

14.45 Cemefe Gold Haremspor-iLab Basketbol (Beylikdüzü)

16.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Kipaş İstiklalspor (Kurtdereli)

18.15 Finalspor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (TOFAŞ)

9 Şubat Pazartesi:

17.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka Lassa (Selçuklu Belediyesi)

18.00 MKE Ankaragücü Basketbol-Gaziantep Basketbol (TOBB ETÜ)

19.00 Göztepe-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler (Altındağ Atatürk)

20.00 Çayırova Belediyesi-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol (Çayırova)

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbol Haftası Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sedat Peker’den yardım istediği şeye bakın: Neyse ki sosyal medya kullanıcıları cevabını verdi Sedat Peker'den yardım istediği şeye bakın: Neyse ki sosyal medya kullanıcıları cevabını verdi
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı
Polisten kaçan adam ırmakta ölü bulundu Polisten kaçan adam ırmakta ölü bulundu

08:58
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor Sil baştan değişecek
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek
08:03
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
07:50
MİT’ten Mossad operasyonu Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
07:30
Fenomenlere gece yarısı operasyonu Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında
Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında
07:11
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş
05:44
3 yıldır dinmeyen acı Gece yarısı herkes mezarlığa koştu
3 yıldır dinmeyen acı! Gece yarısı herkes mezarlığa koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 09:47:53. #.0.5#
SON DAKİKA: Basketbol Haftası Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.