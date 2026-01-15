Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 16. haftanın perdesi yarın açılacak.
Haftanın açılış müsabakasında Bursaspor Basketbol, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i konuk edecek.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
19.00 Bursaspor Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (TOFAŞ)
17 Ocak Cumartesi:
13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Trabzonspor (Gazanfer Bilge)
15.30 Galatasaray MCT Technic-Bahçeşehir Koleji (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
18.00 Safiport Erokspor-Anadolu Efes (Sinan Erdem)
18 Ocak Pazar:
13.00 Mersin Spor-Glint Manisa Basket (Servet Tazegül)
15.30 Türk Telekom-Beşiktaş GAİN (Ankara)
18.00 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)
20.30 Karşıyaka-Aliağa Petkimspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
Son Dakika › Spor › Basketbol Süper Ligi 16. Hafta Başlıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?