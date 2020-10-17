ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Aliağa Petkim Spor, evinde konuk ettiği Frutti Extra Bursa spor 108-80 skorla yendi
Salon: Enka Spor Salonu
Hakemler: Zafer Yılmaz xx, M. Serdar Ünal xx, Semih Vural xx
Aliağa Petkim Spor: Kendrick John Ray xxx 21, Sarunas Vasiliaskas xx 5, Ian Hummer xxx 18, Tayfun Erülkü xx 2, Yiğitcan Turna xx 8, Deniz Çelen x 2, Thomas Wimbush xxx 27, Hakan Yapar x 3, Ege Arar xxx 22
Başantrenör: Kestutis Kemzura
Frutti Extra Bursaspor: Ömer Can İlyasoğlu xxx 18, Tevfik Akdamar x 3, Xaiver Munford xx 8, Perry James Jones xx 6, Birkan Batuk xx 9, Ender Arslan xx 13, Malik Newman xx 9, Oğuz Savaş x, Can Maksim Mutaf x 3, Kenneth Kadji xx 8, Metin Türen x 3, Daniel Hamilton x
Başantrenör: Tutku Açık
1. Periyot: 30-11 (Aliağa Petkim spor lehine)
Devre: 60-30 (Aliağa Petkim spor lehine)
3. Periyot: 85-54 (Aliağa Petkim spor lehine) - İZMİR
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 108 Frutti Extra Bursaspor : 80 - Son Dakika Spor