Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 108 Frutti Extra Bursaspor : 80

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Aliağa Petkim Spor , evinde konuk ettiği Frutti Extra Bursa spor 108-80 skorla yendi

Meteoroloji'den 9 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi sonrası uzmanlardan dikkat çeken yorum: Türkiye'nin yılda 5-6 milyar dolarlık açığını kapatacak

Cephede yenilgiye uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar baş gösteriyor

Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki "Allah" yazılı dövmesi üzerinden kendisini savundu

Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi