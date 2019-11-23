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Son Dakika Spor Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 88 - Büyükçekmece: 73 - Son Dakika Spor

Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 88 - Büyükçekmece: 73

6 saat önce

Basketbol Süper Ligi 9. hafta karşılaşmasında Gaziantep Basketbol evinde konuk ettiği Büyükçekmece'yi son iki periyottaki etkili oyunuyla 88-73 mağlup etti.

Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 88 - Büyükçekmece: 73, System.String[]

Basketbol Süper Ligi 9. hafta karşılaşmasında Gaziantep Basketbol evinde konuk ettiği Büyükçekmece'yi son iki periyottaki etkili oyunuyla 88-73 mağlup etti.


Bu sonuçla Gaziantep Basketbol ligde üçüncü galibiyetini alarak puanını 12 yaptı. Büyükçekmece ise ligde yedinci mağlubiyetini aldı. Gaziantep Basketbol'da Ivan Buva ve Crawford attıkları 21'er sayı ile maçın en skorer isimleri olurken Büyükçekmece'de ise Eldridge 17 sayı attı.


Salon: Karataş Şahinbey


Hakemler: Fatih Arslanoğlu xx, Altuğ Köselerli xx, Ayşenur Yazıcıoğlu xx


Gaziantep Basketbol: İsmail Cem Ulusoy xx 6, Orhan Haciyeva xx 9, Crawford xxx 21, Vasiliauskas xx 8, Jelovac xx 9, Sanders xx 9, Ivan Buva xxx 21, Murat Göktaş, Batuhan Dikmen x 3, Metehan Akyel x 2


Başantrenör: Nenad Markovıc


Büyükçekmece: Robert Upshaw xx 10, Kenny Hayes xxx 16, Andrew Andrews xxx 13, Mert Celep, Osiris Eldridge xxx 17, Uğur Hortum x 6, Deniz Kılıçlı x 2, Kaan Sarıaslan x 5, Jeremy Saffold x 4


Başantrenör: Serhat Şehit


1. Periyot: 18-23 (Büyükçekmece lehine)


Devre: 36-38 (Büyükçekmece lehine)


3. Periyot: 69-52 (Gaziantep Basketbol lehine) - GAZİANTEP

Büyükçekmece, basketbol, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:01 Kaynak: İHA
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