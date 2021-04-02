Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika

Basketbol: THY Avrupa Ligi

02.04.2021 22:55
Basketbol: THY Avrupa Ligi, System.String[]

Salon: Ülker Spor ve EtkinlikHakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Elias Koromilas (Yunanistan), Rain Peerandi (Estonya)Fenerbahçe Beko: de Colo 12, Guduric 19, Melih Mahmutoğlu 3, Ahmet Düverioğlu, Vesely 2, Brown 2, O'Quinn 17, Tarık Biberovic, Pierre 10, Barthel 5, Kenan Sipahi,...

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Elias Koromilas (Yunanistan), Rain Peerandi (Estonya)

Fenerbahçe Beko: de Colo 12, Guduric 19, Melih Mahmutoğlu 3, Ahmet Düverioğlu, Vesely 2, Brown 2, O'Quinn 17, Tarık Biberovic, Pierre 10, Barthel 5, Kenan Sipahi, Eddie 3

Barcelona: Calathes 5, Higgins 9, Abrines 4, Oriola 2, Mirotic 12, Davies 13, Hanga 5, Bolmaro, Smits 4, Kuric 16, Claver 3, Westermann 9

1. Periyot: 25-26

Devre: 42-47

3. Periyot: 58-62

Beş faulle çıkan: 31.14 Claver (Barcelona)

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği İspanya temsilcisi Barcelona'ya 82-73 mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler, bu sonuçla 13. kez sahadan yenik ayrıldı. Lider Barcelona ise 24. galibiyetini aldı.

Daha önce play-off'a kalmayı garantileyen iki takımın mücadelesine Barcelona 5-0'lık seriyle başladı. Toparlanarak Melih Mahmutoğlu ve Guduric ile rakibine karşılık veren Fenerbahçe Beko, 4. dakikayı 13-11 önde geçti. Hücumda yüksek yüzdeyle maça başlayan sarı-lacivertliler, savunmada ise İspanyol ekibine kolay sayı şansı vermedi. Vesely'nin yaşadığı sakatlığın ardından Fenerbahçe Beko'nun savunmadaki temposu düştü. Kuric ile peş peşe üç sayılık basketler kaydeden konuk ekip, 8. dakikada skor üstünlüğünü yakaladı: 20-21. Pota altında etkili olan Barcelona ilk çeyreği 26-25 önde tamamladı.

Fenerbahçe Beko, ikinci periyoda O'Quinn'in pota altından bulduğu basketlerle iyi bir başlangıç yaptı. Topu iyi paylaşarak skor üreten Barcelona karşısında de Colo ile sayılar bulan sarı-lacivertliler, 15. dakikayı 34-33 üstün bitirdi. Çeyreğin ikinci bölümünde boş atışlardan sayılar bulan Barcelona, 18. dakikayı 42-36 önde kapattı. Üstünlüğünü sürdüren İspanyol ekibi, soyunma odasına 47-42 önde girdi.

İkinci yarıya da Fenerbahçe Beko etkili başladı. Dış atışlardan O'Quinn ve Pierre ile arka arkaya basketler bulan sarı-lacivertliler, 26. dakikayı 56-51 üstün geçti. Top kayıpları yapan ev sahibi takım karşısında hızlı hücumlarla basketler kaydeden Barcelona, 28. dakikada beraberliği yakaladı: 56-56. Üç sayı çizgisinin gerisinden Westermann ile isabetler bulan İspanya temsilcisi, final periyoduna 62-58 üstün gitti.

Son çeyreğe Hanga'nın basketleriyle giren Barcelona, 33. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 61-71. Fenerbahçe Beko karşısında üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, son 4 dakikaya 75-65 önde girdi. Savunmada rakibine karşılık veremeyen sarı-lacivertliler, sahadan 82-73 mağlup ayrıldı.

Müsabakanın ilk çeyreğinde bir pozisyonda sakatlık yaşayan Fenerbahçe Beko'nun Çekyalı oyuncusu Jan Vesely, oyuna devam edemedi.

Maçın 36. dakikasında Nando de Colo da sakatlık yaşadı ve kalan sürede forma giymedi.

Karşılaşmadan önce oyunculuk döneminde sarı-lacivertli formayı giymiş olan Barcelona Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na bu kez rakip olarak gelen Leo Westermann'a kendileri için hazırlanmış hediyeleri takdim edildi.

Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe, Yunanistan, Almanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika Spor


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