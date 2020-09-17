Basketbolda 17. BOTAŞ Kupası başladı

17. BOTAŞ Kupası'nda yarın BOTAŞ-OGM Ormanspor ve Nesibe Aydın-Çankaya Üniversitesi maçları oynanacak. Organizasyon 20 Eylül Pazar günü yapılacak Çankaya Üniversitesi-OGM Ormanspor ve BOTAŞ-Nesibe Aydın karşılaşmalarıyla sona erecek.

Turnuvaya ev sahipliği yapan BOTAŞ, DSİ Spor Salonu'ndaki ilk karşılaşmada Çankaya Üniversitesi'ni 79-53 yendi. Günün ikinci maçında ise Nesibe Aydın, OGM Ormanspor'u 70-66 mağlup etti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Ankara ekipleri BOTAŞ, Çankaya Üniversitesi , Nesibe Aydın ve OGM Ormanspor'un katıldığı turnuva başladı.

Kadın basketbolunda 17. BOTAŞ Kupası'nın ilk gününde BOTAŞ ve Nesibe Aydın rakiplerini mağlup etti.

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