Baskil Belediye Başkanı Akmurat, TKDK yatırımı inceledi - Son Dakika

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Elazığ İl Koordinatörlüğü'nün desteğiyle ilçede yapılan yatırımı inceledi.

Akmurat, yaptığı açıklamada, Karakaş köyünde Bahattin Atasoy'a ait tavuk çiftliğinde incelemelerde bulunduklarını söyledi.

İlçede istihdama dönük yatırımları incelediklerini ve desteklerini kaydeden Akmurat, "Baskilimizin ekonomisine ve istihdamına faydası olan işletmenin sahipleri Atasoy ailesine teşekkür ederim. İlçe ekonomimize bol kazanç sağlamasını dilerim." dedi.