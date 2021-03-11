Baskil'de çevrimiçi "Teknoloji bağımlığı" semineri - Son Dakika

Fırat Üniversitesi Baskil Meslek Yüksek Okulu tarafından çevrimiçi "Teknoloji bağımlığı" semineri düzenlendi.

İsviçre Lozan Federal Enstitüsünde araştırmacı olarak çalışan Dr. Murat Kılıç çevrimiçi düzenlenen etkinlikte öğretim üyeleri ve öğrenciler ile buluştu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Baskil MYO Müdürü Prof. Dr. Niyazi Bulut, Yeşilay Haftası dolayısıyla seminer düzenlediklerini söyledi.

Bulut, semineri veren Kılıç'ın teknolojinin faydalarının yanı sıra bağımlılığın belirtileri, neden olduğu sorunlar ve bu bağımlılığı kontrol altına alma yöntemleri konularında kendilerini bilgilendirdiğini aktardı.