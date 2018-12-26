Son Dakika Haberleri: Baskil'de Öğrencilere Yardım

Baskil'de Öğrencilere Yardım

1 saat önce

Merkezi İstanbul'da bulunan Baskil Sosyal ve Yardımlaşma Derneği, Baskil ilçesinde öğrencilere giyim yardımında bulundu.

Baskil'de Öğrencilere Yardım, System.String[]
Merkezi İstanbul'da bulunan Baskil Sosyal ve Yardımlaşma Derneği, Baskil ilçesinde öğrencilere giyim yardımında bulundu.

Baskil Sosyal ve Yardımlaşma Derneği, ilçeye bağlı Zeyve köyünde Büyükpınar İlköğretim Okulu'nda okuyan öğrencilere, eşofman takımı ve spor ayakkabı yardımı yaptı.

Ayrıca, dernek okula da 2 bilgisayar hediye etti.

Dernekten yapılan açıklamada, "Bizler İstanbul'da yaşayan Baskilliler olarak memleketimize, köylerimize katkıda bulunmak amacıyla böyle bir yardımda bulunduk. Öğrencilerin sevinçlerine ortak olduk. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:53 Kaynak: AA

İstanbul, Baskil, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli'den Erdoğan'a Çağrı: İstanbul Ya da Ankara'da Küresel Güçler Zirvesi Yapılmalı Güvenlik Görevlileri Aracını Hatalı Park Eden Yaşlı Adamı Tekme Tokat Dövdü

Mazhar Alanson'un Eşi Biricik Suden, Kurallara Uymayınca Kiliseden Kovuldu Yapılan Son Ankette İstanbul'da AK Parti, Ankara'da CHP Önde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 16:36:20. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Baskil'de Öğrencilere Yardım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]