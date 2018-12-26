Baskil'de Öğrencilere Yardım
1 saat önce
Merkezi İstanbul'da bulunan Baskil Sosyal ve Yardımlaşma Derneği, Baskil ilçesinde öğrencilere giyim yardımında bulundu.
Merkezi İstanbul
'da bulunan Baskil
Sosyal ve Yardımlaşma Derneği, Baskil ilçesinde öğrencilere giyim yardımında bulundu.
Baskil Sosyal ve Yardımlaşma Derneği, ilçeye bağlı Zeyve köyünde Büyükpınar İlköğretim Okulu'nda okuyan öğrencilere, eşofman takımı ve spor ayakkabı yardımı yaptı.
Ayrıca, dernek okula da 2 bilgisayar hediye etti.
Dernekten yapılan açıklamada, "Bizler İstanbul'da yaşayan Baskilliler olarak memleketimize, köylerimize katkıda bulunmak amacıyla böyle bir yardımda bulunduk. Öğrencilerin sevinçlerine ortak olduk. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:53 Kaynak: AA
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